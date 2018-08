Encontrado corpo de bebé em estação de separação de resíduos

22 Maio 2018 às 14:33 Facebook

O corpo de um bebé foi encontrado na madrugada desta terça-feira no Ecoparc-2 de Montcada, uma estação de separação de resíduos em Barberà del Vallès, Barcelona.

O alerta foi dado às quatro horas desta terça-feira, mas só às 9.15 horas se procedeu à trasladação do cadáver para ser realizada a autópsia. Segundo disseram fontes da área metropolitana de Barcelona ao diário espanhol ""El Periódico", a criança foi encontrada numa pilha de 200 toneladas de resíduos.

De acordo com o jornal, o Ecoparc-2 é uma estação de tratamento mecânico e biológico de resíduos municipais, onde chegam os lixo de vários municípios da área metropolitana de Barcelona.

"Todas as noites, chegam cerca de 80 toneladas de lixo. Já tínhamos armazenado o equivalente a três dias de festa em algumas localidades, o que significou cerca de 200 toneladas acumuladas", explicou Sofia Low, diretora do Departamento de Resíduos, Prevenção e Gestão de Resíduos da AMB. "Nós não sabemos quando o bebé entrou no centro (de separação de resíduos) nem qual a localidade (de onde veio)", disse.

O caso está a ser investigado pela polícia da Catalunha. A autópsia vai determinar a idade da criança, mas os primeiros indícios apontam para um recém-nascido. Agora, a investigação centra-se em determinar se o bebé nasceu morto ou se foi assassinado.