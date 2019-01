Governo desmente que Julen tenha sido encontrado

Hoje às 12:26, atualizado às 13:53 Facebook

As equipas de resgate responsáveis por localizar Julen Jiménez, o rapaz de dois anos que caiu num poço, em Totalán, Málaga, encontraram no local um pedaço de tecido pertencente ao menor, esclareceu o "El Español".

O esclarecimento foi feito cerca de uma hora depois de o mesmo jornal ter adiantado que as autoridades tinham localizado o corpo de Julen debaixo de um tampão de terra, a 73 metros de profundidade do solo, e que testes de ADN tinham, inclusive, confirmado a identidade da vítima.

Entretanto, depois de o Governo e o pai do rapaz desmentirem a informação de que a criança tenha sido localizada, o diário corrigiu a informação, esclarecendo que as autoridades encontraram um pedaço de tecido, pertencente ao rapaz.

Julen caiu num furo de prospeção de água com 110 metros de profundidade e 25 centímetros de diâmetro, no domingo à tarde. As operações de resgate durante há cerca de 72 horas.

Esta quarta-feira de manhã, as autoridades encontraram cabelo do menino no furo. As operações centram-se nos dois túneis que estão a ser abertos - um paralelo ao furo e outro oblíquo, para tentar chegar ao local onde as autoridades julgam estar Julen, a 80 metros de profundidade.