Encontrado o cadáver de Blanca Fernández Ochoa, atleta desaparecida em Espanha

Foi encontrado, na zona de La Penota, uma montanha a norte de Madrid, o cadáver de Blanca Fernández Ochoa, esquiadora olímpica espanhola, que estava desaparecida há vários dias. Foi a irmã da ex-atleta que reportou o desaparecimento.

O corpo foi encontrado por um membro da Guarda Civil espanhola que participava no dispositivo montado há alguns dias para tentar encontrar a ex-esquiadora, que tinha deixado o seu carro num parque de estacionamento a duas horas do local.

Centenas de pessoas, a maior parte delas voluntárias, procuravam o corpo da ex-esquiadora desde domingo, dia em que a sua viatura foi encontrada. O estado de decomposição do cadáver indica que estaria morta há mais de uma semana.

A antiga campeã olímpica de 56 anos de idade tinha-se despedido dos familiares e dito que ia passar uns dias de férias nas Astúrias. Foi vista pela última vez dia 23 de agosto. Sem notícias da irmã, e depois de ter percebido que esta não tinha levado o telemóvel, Lola - com quem a esquiadora vivia - decidiu reportar o desaparecimento.

No dia 1 de setembro foi encontrado, em Cercedilla, a cerca de 410 quilómetros daquele que seria o seu destino, o carro da ex-atleta. As buscas concentraram-se então em volta dos cerca de três mil hectares do vale de Fuenfría, um pouco a norte da zona de Las Dehesas, uma zona florestal a norte da capital espanhola.

Nascida em 1963, Blanca Fernández Ochoa foi a melhor esquiadora espanhola de sempre, tendo-se destacado na especialidade de esqui alpino. O momento mais alto da sua carreira foi em 1992 quando ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno de Albertville, em França.

A ex-desportista era irmã de Francisco Fernández Ochoa, o único espanhol que conseguiu uma medalha de ouro nuns Jogos Olímpicos de Inverno - Sapporo (Japão) em 1972.