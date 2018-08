Encontrado outro depósito ilegal de material explosivo em Tui

27 Maio 2018 às 16:47 Facebook

A Guardia Civil, força de segurança espanhola, encontrou outro depósito ilegal de material explosivo em Tui, semelhante ao que causou dois mortos e 26 feridos na quarta-feira, em Baldráns.

Fontes ligadas à investigação disseram à agência noticiosa EFE terem sido encontrados 374 quilos de pólvora e 172 de outros produtos para fabrico de explosivos, num depósito próximo de uma empresa pirotécnica.

A descoberta ocorreu depois de informações dadas por vizinhos, que conheciam a existência dos armazéns com o mesmo proprietário.

A explosão no armazém de material de pirotecnia "ilegal", situado na localidade de A Torre, Paramos, em Tui, provocou quarta-feira dois mortos e 26 feridos, destruiu cerca de 20 casas e provocou danos em mais de uma centena.

Na nota enviada sábado à imprensa, o município de Tui, na fronteira com Valença, no distrito de Viana do Castelo, anunciou a criação de um gabinete urbanístico, "exclusivamente, dirigido aos afetados, que prestará apoio técnico e jurídico".

Na sexta-feira, o tribunal de Pontevedra aplicou a medida de coação de apresentações quinzenais às autoridades ao proprietário do armazém de pirotecnia.

O homem foi detido após a explosão do armazém, alegadamente ilegal, e foi presente na sexta-feira, cerca das 10 horas (hora portuguesa), a um juiz no tribunal de Pontevedra.

O detido é suspeito da prática dos crimes de homicídio por negligência, danos e lesões por negligência, risco de catástrofe na modalidade de risco provocado por explosivos e outros agentes.

De acordo com o jornal "La Voz de Galicia", o proprietário da fábrica de pirotecnia La Gallega tinha guardado no armazém que explodiu mais de 1500 quilos de substâncias explosivas.

O jornal galego adianta que, além daquele material explosivo, encontravam-se naquele armazém "muitas canas e tubos, assim como uma importante quantidade de combustíveis, tanto gasolina como gasóleo".

O impacto do rebentamento foi sentido a vários quilómetros de distância.