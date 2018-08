Encontrados com vida três de sete mineiros desaparecidos na Polónia

05 Maio 2018 às 19:59 Facebook

Três dos sete mineiros desaparecidos numa mina de carvão na Polónia foram encontrados feridos, mas conscientes, enquanto as equipas de salvamento tentam chegar aos outros cinco.

O responsável pela empresa Jastrzebie Coal Company, Daniel Ozon, disse que um dos trabalhadores resgatados na mina de Zofiowka foi levado para uma base subterrânea, onde foi examinado por um médico. O mineiro esteve preso debaixo de algum metal.

Na sequência de um tremor de terra sete trabalhadores ficaram desaparecidos numa mina de carvão no sul da Polónia. Katarzyna Jablonska-Bajer, da empresa de mineração, disse que uma operação de resgate foi iniciada às 11.25 horas (10.25 horas em Portugal continental), depois de o abalo atingir a mina Zofiowka, operada pela Jastrzebie Coal Company.

A mina está localizada na cidade de Jatrzebie-Zdroj, no sul, perto da fronteira da Polónia com a República Checa.

A porta-voz disse na altura que quatro mineiros foram trazidos para a superfície, mas foi perdido o contacto com outros sete que estavam a 900 metros abaixo do solo.

Mais de 200 pessoas das equipas de resgate e de apoio ainda estão a trabalhar para alcançar outros quatro trabalhadores desaparecidos na mina. Até agora não houve contacto com esses quatro trabalhadores, que estão presos a 900 metros de profundidade.

Daniel Ozon disse que as equipas de emergência estão a bombear ar para a área afetada para reduzir o nível de gás metano, antes que os socorristas possam entrar com segurança.

A Autoridade de Mineração da Polónia disse que o tremor de terra teve uma magnitude de 3,4 na escala de Richter, enquanto o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, com sede em França, fixou a magnitude em 4,3 graus. A imprensa disse que também foi sentido à superfície.

"Nunca houve um tremor tão forte na mina", disse, Katarzyna Jablonska-Bajer, acrescentando que as equipas de resgate não podem chegar ao local devido aos altos níveis de metano.

A mineração de carvão é uma indústria importante na Polónia e o carvão continua a ser a principal fonte de energia e aquecimento, mas a Polónia está a tomar algumas medidas para mudar para fontes renováveis e mais limpas de energia.

O principal órgão de estatística do país indicou que cerca de 65,8 milhões de toneladas métricas (58,7 milhões de toneladas) de carvão foram extraídas no ano passado, cerca de 4,8 milhões de toneladas a menos do que em 2016.