Encontrados corpos das três vítimas de queda de avião na Alemanha

Hoje às 15:23 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades alemãs recuperaram, esta segunda-feira, os corpos das três vítimas de um acidente de avião ocorrido no domingo em Frankfurt, incluindo o de Natália Fileva, uma das mulheres mais ricas da Rússia.

De acordo com a companhia aérea russa S7, Natália Fileva estava a bordo do pequeno avião de seis lugares que caiu e se incendiou no domingo, quando se aproximava de um pequeno aeroporto da cidade alemã de Egelsbach, perto de Frankfurt.

Fileva, de 55 anos, era acionista e presidente do conselho de administração da companhia aérea privada S7, a segunda maior da Rússia, depois da Aeroflot.

Natália Fileva dirigia a S7 com o seu marido, Vladislav Filev, e era a quarta mulher mais rica da Rússia com uma fortuna estimada em 600 milhões de dólares (cerca de 530 milhões de euros), de acordo com a revista económica Forbes.

Um dos outros cadáveres recuperados é o do pai de Fileva, segundo confirmou a companhia aérea à AFP, depois de órgãos de comunicação russos terem avançado que a mulher viajava com o seu pai.

A polícia alemã admitiu que estavam dois cidadãos russos a bordo, mas não avançou a identificação de nenhuma das vítimas.

As causas do acidente ainda não foram identificadas, mas um grupo de especialistas do Comité de Aviação Interestadual de Moscovo aterrou hoje em Frankfurt para ajudar na investigação.

O S7 faz parte da Aliança Oneworld - um grupo que reúne 13 das melhores e maiores companhias aéreas do mundo - e voa para 150 destinos de 35 países.