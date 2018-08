Encontrados restos mortais de menina que desapareceu há nove anos

13 Maio 2018 às 22:27 Facebook

As buscas por Lindsey Baum, menina de 10 anos que, em 2009, desapareceu de uma pequena vila no Estado de Washington, EUA, terminaram esta semana, depois de as autoridades terem identificado os restos mortais da criança.

O misterioso desaparecimento, que fez manchete na imprensa norte-americana durante meses, transforma-se agora numa investigação por rapto e homicídio, que tem como próximo passo a procura do "monstro" responsável pela morte da menina, disse o xerife do condado norte-americano de Grays Harbor, em conferência de imprensa, na quinta-feira passada. "Trouxemos a Lindsey para casa, recuperamo-la. Infelizmente, não a recuperamos da forma que esperávamos e pela qual nós e a família rezamos nos últimos nove anos", dizia Rick Scott.

Os restos mortais do corpo, agora identificados, foram encontrados em setembro último por um grupo de caçadores, num local remoto da zona Este de Washington, e enviados para análise, escreve, este domingo, o "The New York Times". Os resultados foram tornados públicos esta semana: o ADN presente no cadáver corresponde ao de Lindsey Baum.

Lindsey, com 10 anos na altura do desaparecimento, foi vista pela última vez à saída da casa de uma amiga, a alguns quarteirões da casa onde vivia com os pais, em McCleary, uma vila pequena com cerca de dois mil habitantes, a 128 quilómetros de Seattle. Eram cerca das 21 horas do dia 26 de junho de 2009, faltavam duas semanas para fazer 11 anos. Nunca regressou para a família.

Foi oferecida uma recompensa de 35 mil dólares para quem tivesse alguma informação que levasse à detenção do responsável, mas os anos passaram e a ideia de encontrar Lindsey com vida afastava-se cada vez mais. O caso foi arrefecendo sem suspeitos identificados e, nove anos depois, ainda havia cartazes com a cara da menina pendurados pela localidade.

O F.B.I e as autoridades locais pedem a ajuda da comunidade civil no sentido de identificar e localizar o ou os autores do homicídio.