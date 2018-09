Encontram 20 mil euros de cocaína em bananas doadas a prisioneiros

Hoje às 10:52 Facebook

Os serviços portuários norte-americanos doaram duas paletes de bananas aos serviços prisionais de Houston. A fruta, que nunca fora recolhida e que já estava a apodrecer, tinha escondido um ingrediente secreto só descoberto pela polícia.

Dois agentes prisionais que trabalham na Wayne Scott Uni, uma prisão do Departamento de Justiça Criminal do Texas, localizada a sudoeste de Houston, notaram que uma das caixas que transportava as bananas era mais leve do que as outras.

Ao abrirem a caixa, encontraram um pó branco que estava escondido entre a fruta. O anúncio foi feito pela própria polícia através do Facebook: "Os serviços de alfândega chegaram ao local e a substância deu positivo para cocaína", pode ler-se no Facebook.

Na mesma publicação, é explicado que junto da fruta estavam 540 pacotes de cocaína que no mercado poderiam chegar aos 20 mil euros.

As autoridades norte-americanas abriram uma investigação para perceber a origem das bananas e a quem se destinava o carregamento.