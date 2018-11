Encontram corpo mumificado de bebé quando limpavam casa da mãe morta

Hoje às 20:57 Facebook

Twitter

Três irmãos, que estavam a limpar a casa da mãe que tinha morrido, em Inglaterra, descobriram os restos mortais mumificados de um irmão bebé que nunca chegaram a conhecer.

O homem e as duas mulheres encontraram o corpo dentro de uma caixa que estava na casa de Carol Thompson, em Northallerton, no Condado de North Yorkshire. A polícia local abriu uma investigação ao caso depois de os irmãos terem levado a caixa à esquadra mais próxima.

O detetive Matthew Wilkinson, citado pelo "The Independent", e os polícias de Yorkshire foram confrontados "com o que parecia ser um bebé humano mumificado enrolado em roupas".

"Ninguém sabia da existência de um irmão ou de um outro filho", incluindo o ex-marido de Carol, Melvin Thompson. John Broadbridge, médico legista que acompanhou o caso, descreveu-o como o mais angustiante com que lidou nos últimos 25 anos.

Apesar das investigações, a polícia não conseguiu estabelecer as circunstâncias em que decorreu a morte ou o motivo que levou a que os restos mortais fossem depositados naquela casa.

Testes de ADN realizados ao corpo do bebé demonstram que a criança era filha de Carol e Melvin Thompson e que as roupas em que estava enrolado eram dos finais dos anos 1950 ou inícios dos anos 1960. As autoridades não conseguiram determinar se o bebé morreu antes ou depois do nascimento, mas as análises demonstram que os ossos não tinham qualquer tipo de ferimento.

Questionado pelas autoridades, Melvin afirmou desconhecer que a mulher estivesse grávida e que não tinha conhecimento da existência da caixa. Carol e Melvim casaram-se em 1968 e divorciaram-se em 1996, ano em que Carol se mudou para a casa onde a caixa foi encontrada.