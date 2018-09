Encontram tesouro com centenas de moedas de ouro em Itália

Hoje às 15:52 Facebook

Twitter

Centenas de moedas de ouro da época romana foram descobertas no antigo Teatro Cressoni de Como, na Lombardia, em Itália. O anúncio foi feito pelo Ministério da Cultura que acredita estar perante um "tesouro arqueológico".

De acordo com os especialistas envolvidos na investigação as moedas, que foram encontradas num vaso de barro, datam do século quinto. "Ainda não conhecemos em detalhe a importância história e cultural desta descoberta", explicou Alberto Bonisoli, o ministro responsável pela pasta da Cultura daquele país.

"Mas podemos dizer que estamos perante um verdadeiro tesouro para a nossa arqueologia. Uma descoberta que me enche de orgulho", revela.

Esta segunda-feira realizou-se uma conferência de imprensa em Milão, em que foram reveladas as moedas descobertas e que contou com a presença do ministro. Já foi aberta uma nova investigação para tentar descobrir mais dados sobre o novo achado.