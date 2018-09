Encontro de Negócios da Língua Portuguesa vai reunir empresários em Brasília

08 Junho 2018 às 15:18 Facebook

Vários empresários vão juntar-se no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, entre 20 e 21 de junho, para debater "O papel do empreendedor na construção de um novo Brasil".

Além do presidente da República, Michel Temer, também participarão no evento o presidente benemérito da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), Guilherme Afif Domingos; o presidente da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CE-CPLP), Salimo Abdula; o economista Ricardo Amorim; o presidente da União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), Paulo Solmucci; entre outros.

Será debatida a importância do associativismo no desenvolvimento local, liderança empresarial, rumos económicos do Brasil, inovação e comércio internacional. Haverá também tempo para ouvir as principais propostas dos pré-candidatos à Presidência da República do Brasil nas eleições deste ano.

Em conjunto com o 5º Fórum Nacional CACB Mil, será realizado também o 9º Encontro de Negócios da Língua Portuguesa, da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, entidade que trabalha por melhores relações comerciais entre Brasil e Portugal.

As inscrições estão abertas e a taxa de participação é de 400 reais (86,67 euros).

A organização parte da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil.

A CACB é formada por 27 federações - representantes de cada um dos estados - que agregam 2300 associações comerciais e empresariais que associam (por adesão voluntária) mais de dois milhões de empresários de todo o Brasil, pessoas jurídicas e físicas, de todos os setores da economia.