Encontrou família 22 anos depois de se ter perdido do pai num comboio

Ontem às 23:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 24 anos reencontrou a família mais de 20 anos depois de se ter perdido o pai durante uma viagem de comboio, na Bielorrússia.

Yulia Gorina viajava de comboio com o pai de Minsk para Asipovichy, em 1997. O homem adormeceu e quando acordou a filha, então com dois anos, havia desaparecido.

Yulia foi encontrada na Rússia, após o desaparecimento. As autoridades não conseguiram localizar a família biológica e a criança foi entregue para adoção, tendo vivido os últimos anos a cerca de 500 quilómetros de casa.

Agora, 22 anos após o desaparecimento, reencontrou os pais. O namorado da jovem, Ilya Kryukov orquestrou a reunião familiar, após ter descoberto os pais de Yulia através da Internet.

Após uma análise ao ADN, confirmou-se a parentalidade e o encontro aconteceu. "Vinte anos é uma vida inteira, mas nunca perdemos a esperança, acreditamos sempre - e assim nos reencontramos", disse a mãe de Yulia, em declarações a um canal local, citadas pela Euronews.

"A minha mãe não parava de me abraçar. Fez-me senta no colo dela como se fosse uma criança", contou Yulia, agora com 24 anos.

"Os meus pais disseram-me que nunca deixaram de me procurar e que acreditavam que iam encontrar-me", acrescentou Yulia.

"Estivemos a conversar até às 3 da manhã mas depois tive de voltar para a Rússia, porque a minha filha estava à minha espera", contou Yulia.