Entrada de portugueses no Luxemburgo aumentou pela primeira vez em cinco anos

O número de portugueses que entraram no Luxemburgo aumentou em 2018 pela primeira vez em cinco anos, atingindo os 3501, segundo dados do organismo oficial de estatísticas luxemburguês.

De acordo com o Portal de Estatísticas do Luxemburgo, o número de portugueses entrados no país em 2018 teve um crescimento de 4,8% relativamente ao ano anterior, contrariando a tendência dos últimos cinco anos.

Apesar do ligeiro aumento, as entradas no Grão-Ducado continuam longe dos números registados em 2012, quando chegaram ao país 5193 portugueses, o valor mais alto do período analisado, segundo os mesmos dados, divulgados hoje pelo Observatório da Emigração.

Em 2018, foi contabilizada a entrada de 24644 estrangeiros em território luxemburguês, representando os portugueses 14,2% desse total (13,7% em 2017).

Entre 2003 e 2018, as entradas de portugueses naquele país passaram de 29,3% das entradas totais de estrangeiros para 14,2%.

Os portugueses são a comunidade estrangeira mais numerosa do Luxemburgo, contabilizando, em janeiro de 2019, cerca de 95 mil pessoas, o que representa cerca de 15% da população total.