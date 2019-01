Entrou no avião com arma carregada e ninguém reparou

Hoje às 19:32 Facebook

Um passageiro da Delta Airlines entrou com uma arma carregada num avião com destino ao Japão no aeroporto de Atlanta, EUA, e só se apercebeu de que o tinha feito em voo. Foi o homem quem alertou as autoridades, já a caminho de Tóquio, de que tinha passado a segurança sem que a arma fosse detetada.

O caso denunciado pelo "The New York Times" aconteceu a dois de janeiro, no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson International, ao 11.º dia do encerramento parcial do Governo norte-americano, devido à falta de acordo entre Trump e os democratas sobre o orçamento para a construção do muro na fronteira com o México.

Apesar de a TSA (agência federal responsável pela segurança dos aeroportos dos EUA) garantir que a falha de segurança não esteve relacionada com este problema, certo é que os agentes estão a trabalhar sem sem serem pagos, o que pode levar a que muitos não compareçam ao trabalho.

"Não houve um problema de staff. A TSA vai responsabilizar quem deverá ser responsabilizado pelo incidente", refere, através de email enviado ao jornal norte-americano, Michael Bilello, porta-voz da agência.

Sobre o caso, sabe-se apenas que o passageiro foi recebido no Japão pela polícia e que está a cooperar totalmente com as autoridades, já que terá entrado armado no avião sem intenção.