Eram assim os Denisovanos, parentes dos humanos há muito desaparecidos

Investigadores divulgaram imagens de um primeiro vislumbre de como seria a cara de um Denisovano, antepassado dos humanos que terá desaparecido há cerca de 50 mil anos. Usaram o ADN de um dedo, parte dos fósseis descobertos em 2010, para reconstruir a sua aparência.

A descoberta, descrita como "emocionante" e "extraordinária" por um dos principais investigadores que não participou na investigação, mostra que os Denisovanos eram parecidos com os Neandertais, mas tinham cabeças mais largas e mandíbulas mais salientes.

"Esperávamos que se parecessem com os Neandertais mais do que os humanos modernos e foi isso que descobrimos", disse Liran Carmel, pesquisador da equipa da Universidade Hebraica de Jerusalém, citado pelo jornal britânico "The Guardian".

"O que mais nos fascinou foi no que os Denisovanos diferiam dos outros grupos humanos. Isso pode esclarecer muitas das perguntas que as pessoas têm sobre os Denisovanos, incluindo como se adaptaram ao ambiente e como os traços genéticos que deixaram nos humanos modernos podem ter ajudado a que se adaptassem aos deles", acrescentou Carmel.

Quem eram os Denisovanos?

Há cerca de 100 mil anos, existiam vários grupos de humanos, incluindo os chamados humanos modernos, os Neandertais e os Denisovanos.

Acredita-se que os Denisovanos tenham vivido na Sibéria e no leste da Ásia. Cientistas descobriram provas de que aqueles humanos viviam em grandes altitudes no Tibete, transmitindo às pessoas modernas um gene que as ajuda a lidar com elevações semelhantes. Porém, ainda não se sabe ao certo por que é que desapareceram e, até agora, pouco ou nada se sabia sobre a sua aparência.

Esta espécie só chamou a atenção do Mundo depois de arqueólogos terem encontrado fósseis numa caverna na Sibéria em 2010. Até ao momento, os únicos restos de Denisovanos descobertos são três dentes, um osso do dedo mindinho e uma mandíbula inferior. Cerca de 5% da ascendência de pessoas da Oceânia pode ser atribuída a Denisovanos, de acordo com estudos, diz a BBC.

Cabeças mais largas mas sem queixo

As reconstruções - baseadas em complexas análises de ADN de Denisovanos, Neandertais, chimpanzés e humanos - mostram que o crânio era provavelmente mais largo do que o nosso ou do que o dos Neandertais. Também pareciam não ter queixo.

Especialistas preveem muitas características Denisovanas semelhantes às dos Neandertais, incluindo a testa inclinada, face longa e pelve grande, e outras únicas entre os seres humanos, como a grande dentição.

Liran Carmel disse à BBC que ficou encantado ao descobrir que algumas das suas previsões foram confirmadas pela descoberta de um maxilar Denisovano por diferentes investigadores. "O maxilar foi encontrado e ficamos muito empolgados ao ver como correspondia. Foi uma confirmação do nosso método".

As reconstruções foram apenas o início da pesquisa sobre os Denisovanos. "Eram humanos muito parecidos connosco e, portanto, apontar as diferenças entre nós é fundamental para entender o que nos torna humanos e o que pode ter levado à maneira como nos adaptamos ao mundo", concluiu Carmel.