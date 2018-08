Erro informático terá provocado a morte por cancro a 270 mulheres

02 Maio 2018 às 16:20 Facebook

Um problema informático dos serviços do Ministério da Saúde, do Reino Unido, terá causado a morte de 270 mulheres por cancro de mama.

Jeremy Hunt, ministro da Saúde, admitiu que cerca de meio milhão de pessoas não foram avisadas para a realização das mamografias de rotina. No Reino Unido, todas as mulheres, com idades compreendidas entre os 50 e os 70 anos, podem realizar este exame de forma totalmente gratuita.

No entanto, devido a uma falha no algoritmo do programa responsável pelo aviso, várias pessoas ficaram sem saber que tinham que se dirigir ao hospital ou aos centros de saúde para fazerem o exame.

"É perturbador saber que não receberam o convite para o exame no momento certo e é devastador saber que podem ter perdido ou estão prestes a perder alguém que amam", lamentou o ministro.

Através de um conjunto de testes realizados por computador, as autoridades chegaram à conclusão que entre 135 a 270 pessoas terão morrido na sequência desta falha.

De forma a evitar que o número de vítimas aumente, o Serviço Nacional de Saúde vai chamar todas as utentes que ainda não fizeram o exame.