Erupção de vulcão perto de estação de esqui causa avalanche no Japão

A erupção de um vulcão perto de uma estação de esqui, no Japão, provocou uma avalanche. Um soldado morreu e várias pessoas ficaram feridas, entre civis e militares.

Um soldado japonês "morreu após ter sido apanhado por uma avalanche" quando participava num treino, declarou à agência France-Presse um porta-voz do ministério japonês da Defesa.

Um responsável das operações de resgate disse que o homem tinha 49 anos, sem revelar mais informações sobre a sua identidade. A erupção causou também pelo menos 16 feridos, incluindo soldados.

Nove civis foram feridos por rochas vulcânicas, enquanto sete pessoas foram atingidas pela avalanche, segundo responsáveis dos bombeiros e da defesa.

Cinco dos esquiadores civis sofreram ferimentos graves, como ossos partidos, mas nenhum corre perigo de vida, disse um responsável dos bombeiros regionais, Hayato Tobe.

Cerca de 80 pessoas abrigaram-se num teleférico no topo de uma pista de esqui, depois de o transporte ter sido suspenso após a erupção. As equipas de resgate estavam a considerar a hipótese de usar motos de neve para os retirar daquele local, mas poderá demorar algum tempo para perceberem como o podem fazer de forma segura entre a neve, coberta de pedras e cinza vulcânica.

A Agência Meteorológica do Japão indicou que o Monte Kusatsu-Shirane entrou em erupção pelas 10:00 locais (01:00 em Lisboa), mas considerou que ainda não é possível determinar que tenha sido a explosão a provocar a avalanche.

As autoridades nipónicas também elevaram o número de vítimas dos fortes nevões na capital, Tóquio, e no norte do país.

No concelho de Inaraki, a nordeste de Tóquio, uma mulher de 52 anos morreu na segunda-feira à tarde na sequência da colisão frontal do seu veículo com um camião, devido ao mau estado da estrada, noticiou a cadeia pública japonesa NHK.

O mau tempo causou ainda 360 feridos e o cancelamento de mais de 100 voos nacionais e internacionais, além de alterações nos transportes e acidentes rodoviários.

O nevão que se abateu sobre Tóquio, o mais forte dos últimos quatro anos, provocou 229 feridos, sobretudo por quedas. No total, somando os afetados nas zonas próximas da capital, eleva-se a 360 o número de vítimas.

Cerca de 9.000 pessoas passaram a noite no aeroporto de Narita e outras 2.800 pernoitaram no de Haneda, devido aos cortes nos serviços de comboio e nas estradas.

No total, registaram-se 740 acidentes nas estradas.