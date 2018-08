Escócia é o primeiro país a fixar preço mínimo das bebidas alcoólicas

01 Maio 2018 às 23:14 Facebook

A Escócia tornou-se, esta terça-feira, no primeiro país do mundo a fixar um preço mínimo para as bebidas alcoólicas.

A partir deste 1º de Maio, o preço por unidade terá em conta o teor em álcool e o volume do produto, estando fixado em 50 pence (57 cêntimos). Assim sendo, uma garrafa de 70 centilitros de whisky não poderá ser vendida, na Escócia, abaixo das 14 libras (15,60 euros) e uma garrafa de vinho a 12,5% a 4,69 libras (5,30 euros).

A lei em questão entrou em vigor depois de anos de batalhas jurídicas, uma vez que tinha sido votada em 2012 pelo Parlamento escocês, e, segundo a primeira-ministra do país, Nicola Sturgeon, disse à agência de notícias France Presse, o País de Gales e a Irlanda vão seguir o mesmo exemplo.

A iniciativa, que tinha sido travada na justiça pela Associação do Whisky Escocês e outras associações do setor, foi levada até ao Supremo Tribunal que foi a favor de fixar um preço mínimo.

Os comerciantes, que há muito esperavam pela lei, preveem perdas mínimas com a mudança.

O objetivo desta lei é combater os malefícios associados ao álcool, tendo sido, por isso, já saudada pelos médicos e associações como um grande progresso em questão de saúde pública, depois da interdição de fumar em espaços públicos.

Em 2016, foram registadas cerca de 1265 mortes ligadas ao álcool na Escócia, segundo o "Le Monde", onde vivem cerca de cinco milhões de pessoas.