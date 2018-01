Escola "castiga" aluna que rapou o cabelo para doar a doentes com cancro

JN Hoje às 15:42, atualizado às 15:48 Facebook

Uma jovem britânica decidiu rapar o seu longo cabelo loiro para o doar a uma associação que faz perucas para doentes com cancro. No regresso às aulas após as férias de Natal, a escola disse que o tamanho do seu cabelo não cumpria as regras e a aluna foi colocada numa sala sozinha.

Niamh Baldwin, 14 anos, rapou o cabelo durante as férias do Natal para ajudar a angariar fundos para a associação Little Princess Trust, que oferece perucas a crianças e jovens que perdem o cabelo devido ao cancro.

Mas no regresso às aulas na Academia Mounts Bay, em Penzance, sudoeste de Inglaterra, em vez de elogios pela sua atitude altruísta, os professores decidiram isolar a jovem do resto da comunidade escolar devido ao tamanho do cabelo ("máquina 1") que não se adequa às regras da escola.

"Está a ser injustamente punida. Ela sempre foi uma rapariga atenciosa e querida", lamenta a mãe, Anneka, 32 anos. "Eu fiquei surpreendida quando ela me disse que o queria fazer [rapar o cabelo] no Natal. Acho que foi uma decisão muito corajosa. Especialmente aos 14 anos - uma idade em que as raparigas ligam muito à aparência e ao estilo", acrescentou, citada pelo jornal britânico "Metro".

"Estou muito chateada por a escola a ter feito sentir tão mal só porque o seu cabelo tem de crescer mais um centímetro", apontou a mãe com indignação.

"Niamh sempre teve boas notas e elogios de todos os professores, sempre disseram que ela era extremamente educada e querida. Isto não muda por causa de um corte de cabelo e para mim isto é discriminação", defende.

A escola insiste que as regras são para cumprir. "As regras estão definidas nas nossas políticas de comportamento há muitos anos. Cortes de cabelo extremos nunca foram permitidos e isto é comum nas escolas do Reino Unido", sublinhou a professora Sara Davey. "Todos os alunos conhecem as regras da escola e as suas consequências", justificou.

"Se Niamh nos tivesse falado da sua decisão, nós teríamos alertado e poderia ter sido sugerida outra forma alternativa de angariação de fundos", acrescentou, explicando que a aluna tem acesso à matéria das aulas na sala onde foi colocada, assim como aos materiais educativos disponibilizados aos colegas.

"Perante as circunstâncias podemos sugerir que Niamh use um gorro até que o cabelo cresça o suficiente, por exemplo", concluiu.