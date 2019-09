Escola católica proíbe livros de Harry Potter por "conjurar espíritos malignos"

Hoje às 22:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma escola católica privada de Nashville, nos Estados Unidos, removeu os livros de Harry Potter da biblioteca porque diz que estes incluem "maldições e feitiços reais que quando um ser humano os lê corre o risco de conjurar espíritos malignos".

Segundo o jornal "The Tennessean", todos os pais da escola "St. Edward Catholic School", do Tennessee, receberam um e-mail de Dan Reehil, pastor da escola, no qual expôs as causas que levaram à proibição da saga de livros de J. K. Rowling.

O pastor explicou que entrou em contacto com vários exorcistas dos Estados Unidos e de Roma que lhe recomendaram a remoção dos livros da biblioteca escolar.

Rebecca Hammel, superintendente de escolas da diocese católica de Nashville, saiu em defesa do pastor Dan, e disse que "ele tem autoridade para agir dessa maneira", porque "todos os pastores tem autoridade para tomar estas decisões no próprio país".

Os livros de Harry Potter foram censurados pelos cristãos desde que o primeiro livro da saga, "Harry Potter e a Pedra Filosofal", foi lançado em 1997. Em 1999, foi o livro mais desafiado dos Estados Unidos e a série liderou a lista da "American Library Association" dos livros com maior número de tentativas de remoção ou restrição entre 2000 e 2009.

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", a associação disse que os livros "glorificam a magia e ocultismo, confundem crianças e leva-as a tentar os feitiços e maldições".