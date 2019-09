Escola francesa deu pão e água a crianças por pais não pagarem cantina

Hoje às 11:31 Facebook

Duas crianças da escola primária Michelet Berthelot, situada em Saint-Pourçain-sur-Sioule, em Allier, França, receberam pão e a água como refeição, na última semana. A decisão foi tomada pelo município porque os pais não pagavam a cantina há mais de um ano.

Segundo Roger Volat, vice-presidente da autarquia local, foi dado "pão fresco e água" às duas crianças, que frequentam a escola, no 2.º e 4.º ano. Ele disse ao jornal francês "20 minute" que os pais não pagavam a cantina há um ano e nem sequer tinham inscrito os filhos na escola.

No dia seguinte, dia 10 de setembro, os pais fizeram a inscrição dos filhos e pagaram a dívida que tinham com a escola, mas a decisão de deixar as crianças separadas dos outros meninos a comer pão e água foi muito criticada no país.

"É brutal, violento e humilhante para estas crianças", disse Cédric Feit, um dos pais de uma criança da mesma escola. "Eu não quero desculpar o que os pais fizeram, é inaceitável não pagar a cantina por um ano, mas não podemos fazer as crianças pagar por isso", disse ele.

Reconhecendo que foi "um gesto um pouco desajeitado que não será repetido", Roger Volat disse que a família tinha sido advertida várias vezes, mas que estava incontactável desde o início do ano letivo.

"Percebemos este verão que um terço das famílias não tinha pago todas as contas de cantina do último trimestre, o que representa para o município uma perda de mais de 6.000 euros ", justificou, especificando que o preço de uma refeição é de dois euros e meio.

Desde então, quase todos os pais pagaram, mas esta família tinha a maior dívida, disse ele.