Escolas encerradas devido ao ar tóxico em Banguecoque

A poluição do ar levou o encerramento de 437 escolas até ao final da semana, em Banguecoque, capital da Tailândia.

O ministério de Educação da Tailândia encerrou todas as escolas em Banguecoque, até ao final de semana, devido ao elevado nível de poluição do ar. A situação será reavaliada no domingo, para determinar se as escolas permanecerão fechadas na próxima semana.

O governador, Aswin Kwanmuang, ordenou a suspensão das aulas com o intuito de proteger os estudantes das partículas de poeiras ultrafinas, prejudiciais à saúde, e, simultaneamente, reduzir o tráfego de carros particulares.

Banguecoque atingiu uma pontuação de 156 no que diz respeito à qualidade do ar, quarta-feira, de acordo com a Air Visual. Valores entre 151 e 200 representam o nível "pouco saudável".

Na origem da poluição atmosférica está o fumo dos veículos movidos a diesel, que excedem o nível padrão, as atividades de construção civil e queima de mato, restolho de arroz e lixo, segundo o jornal Bangkok Post.

Na tentativa de amenizar a poluição tóxica do ar, foram lançados produtos químicos nas nuvens, através de drones, na tentativa de facilitar a precipitação, no entanto pouco choveu.

O primeiro-ministro Prayut Chan-o-cha afirmou, na quarta-feira, que o governo tem feito o possível para resolver o problema das partículas finas de poeiras, incluindo informar as pessoas sobre os níveis de poluição e a distribuição de máscaras.

As autoridades tailandesas realizaram uma reunião de emergência, na tarde de quinta-feira, para descobrir como lidar com este problema. O governador convidou mais de cem operadores de construção civil, bem como engenheiros, académicos, especialistas em poluição e representantes do "Bangkok Aviation Center" (BAC) para discutir possíveis medidas.

O BAC propôs o envio de pequenos aviões, Cessna 172, para sobrevoar a capital da Tailândia, com pulverizadores de água instalados em cada avião.

A cidade de Banguecoque usou canhões de água, no inicio do mês, para combater a poluição do ar e das ruas. A capital está na lista das 10 cidades mais poluídas do Mundo.