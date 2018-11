Escolhida a palavra do ano 2018 pelos dicionários Oxford

Hoje às 18:51 Facebook

Twitter

Está escolhida a palavra do ano 2018, pelos dicionários britânicos Oxford. É "tóxico".

Os dicionários Oxford elegeram o vocábulo "tóxico" como a palavra do ano 2018. Segundo os editores dos livros, o termo, cuja pesquisa aumentou em 45% no último ano no site, foi selecionado por descrever as "preocupações" atuais.

A diretora da empresa, Katherine Connor Martin, disse ao norte-americano "The New York Times", que a escolha da palavra não se prendeu apenas com o aumento da sua procura, mas também com a sua utilização em vários contextos.

A palavra é descrita no dicionário britânico como "venenoso", mas os especialistas esclarecem que a sua definição é mais alargada, tendo sido usada no passado recente em diferentes âmbitos sociais, nomeadamente a reboque movimento "Me Too" e do cenário político do pós-Brexit.