Espanha aceita navio com 300 migrantes após recusas de Malta e Itália

A Espanha autorizou a organização OpenArms a aportar em Algeciras (sudoeste) e desembarcar os mais de 300 migrantes que resgatou do mar na sexta-feira, depois das recusas de Malta e de Itália.

"Serão muitos e difíceis dias de navegação, mas temos um porto seguro", afirmou um responsável da organização não-governamental (ONG) espanhola "OpenArms", citado pela agência EFE.

A Open Arms resgatou 313 pessoas do mar na sexta-feira à noite ao largo da Líbia. Duas delas, uma mulher e o seu bebé recém-nascido, foram retiradas do navio por um helicóptero da guarda-costeira de Malta para receberem assistência médica.

"Estamos com 311 pessoas a bordo, sem porto onde aportar e com necessidade de provisões", escreveu a ONG na rede social Twitter ao princípio da tarde de hoje, depois de Malta e Itália terem recusado a entrada do navio nos respetivos portos.