Espanha e Rússia criticam sanções dos EUA ao Irão

Os ministros dos negócios estrangeiros da Espanha e da Rússia criticaram, terça-feira, as sanções dos Estados Unidos contra o Irão.

O governo de Washington retomou segunda-feira todas as sanções contra o Irão, incluindo o boicote à compra de petróleo, depois de ter denunciado um acordo, assinado em maio de 2015, que impede este país de construir armas nucleares.

Apenas oito países estão autorizados por Washington a continuar a comprar petróleo ao Irão, durante mais seis meses: China, Índia e Turquia (os maiores importadores de petróleo bruto iraniano, juntamente com a União Europeia), além do Japão, Taiwan, Itália e Grécia.

Os Estados Unidos avisaram que os países que não cumprirem este embargo ficarão sem acesso ao mercado norte-americano.

Hoje, Espanha e Rússia criticaram este ultimato de Donald Trump.

"Perseguir uma política baseada em ultimatos e exigências unilaterais é naturalmente difícil de aceitar", disse o ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Lavrov, após reunir-se com o seu homólogo espanhol, Josep Borrell.

"As sanções contra o Irão "são absolutamente ilegítimas e aplicadas em flagrante violação da decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas; a forma como essas medidas são anunciadas e implementadas só pode causar profunda deceção", acrescentou Lavrov.

"Concordo com o ministro Lavrov, ao rejeitar qualquer tipo de posição que pareça um ultimato por parte de qualquer país, incluindo os Estados Unidos", disse Josep Borrell.

"Esta ideia de 'estão comigo ou estão contra mim' pertence a outra época", concluiu o ministro espanhol para as relações externas.

A posição espanhola e russa vem ao encontro da reação do governo de Teerão, que também já acusou publicamente o executivo de Donald Trump de estar a cometer uma ilegalidade, à revelia das decisões da ONU, dizendo que as sanções serão "inúteis e contraproducentes".

Sergei Lavrov aproveitou o contacto com os jornalistas para rejeitar igualmente as acusações de interferências russas em eleições externas, no dia em decorrem eleições intercalares nos Estados Unidos.

"Todas as acusações são vãs: não há interferência russa nas eleições de hoje", disse Lavrov.