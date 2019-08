Espanha enfrenta surto de listeriose. Há já uma vítima mortal

Hoje às 15:15, atualizado às 15:28 Facebook

Mais de 100 pessoas foram infetadas, até ao momento, com a bactéria da listeriose, em Espanha, segundo dados oficiais divulgados na terça-feira. Um dos 114 doentes morreu. O alerta sanitário está ativo desde a passada quinta-feira.

A origem do problema está identificada. Trata-se de um lote de carne assada da marca "La Mechá", fabricada pela Magrudis, empresa sediada em Sevilha, e que foi encerrada para prevenir a propagação do problema e a investigação da causa do surto. O produto foi retirado do mercado.

Mas o que é a listeriose e que sintomas origina? É uma infeção alimentar adquirida através do consumo de produtos contaminados pela bactéria Listeria Monocytogenes. Esta bactéria sobrevive mesmo nas baixas temperaturas de um frigorífico e pode ser muito resistente. Além da carne, normalmente processada, pode estar presente em queijos feitos de leite não pasteurizado e leite. A origem da contaminação não está no animal, mas algures no processo de transformação dos produtos.

A doença não é contagiosa. Pode começar por manifestar-se com sintomas semelhantes aos de uma gripe, o que potencia uma certa desvalorização da situação clínica. Em casos limite, é letal. A taxa de mortalidade ronda os 20%. Detetada precocemente, o seu tratamento é simples e eficaz, sobretudo em pessoas saudáveis.

Há grupos de risco. Os idosos, por apresentarem um sistema imunitário mais fragilizado, na generalidade dos casos; e as grávidas, já que a bactéria atinge a placenta e pode causar o aborto.

Em Espanha, uma senhora de 90 anos morreu, na terça-feira, depois de ter contraído listeriose. Há 18 grávidas hospitalizadas e dois recém-nascidos internados. Além disso, está a decorrer uma investigação das causas de dois abortos. O surto afetou, sobretudo, a região da Andaluzia, mas há casos registados nas regiões da Extremadura, Madrid e Catalunha.

A Imprensa espanhola não poupa notícias sobre a matéria. As autoridades de Saúde aconselham a limpeza regular do frigorífico e de objetos usados em alimentos crus, a não ingestão da casca de queijos moles e a ferver o leite antes de o beber.