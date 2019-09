Espanha lança novo alerta por listeriose na Andaluzia

Ontem às 23:58 Facebook

O Governo Regional da Andaluzia, Espanha, lançou, esta quinta-feira, um novo alerta sanitário por listeriose, após ter sido detetada esta bactéria num produto da marca "La Montanera del Sur", produzido pela Incarybe SL, foi anunciado.

De acordo com a agência Efe, as primeiras análises feitas ao produto "chicharrón especial" (carne de porco processada) detetaram a presença da bactéria e, como medida de precaução, todos os artigos da marca foram retirados do mercado.

O alerta já foi comunicado à Agência Espanhola de Segurança Alimentar e a empresa já cessou, voluntariamente, a produção.

Na quarta-feira, os serviços de saúde andaluzes anunciaram que os casos confirmados por listeriose aumentaram para 214, mantendo-se o balanço deste surto em três mortes e sete abortos.

Na passada sexta-feira, o Governo de Andaluzia emitiu um alerta depois de ser detetada listeriose em carne da marca "Sabores de Paterna", na província de Cádiz.

A listeriose é uma infeção causada pela bactéria 'Listeria monocytogenes', habitualmente associada ao consumo de alimentos contaminados.

O surto de listeriose em Espanha começou em 15 de agosto e os produtos responsáveis pelo surto são 'chicharrón' andaluz (gordura de porco frita), lombo de Jerez, lombo com pimentão e lombo caseiro temperado com pimentão, da marca "La Mechá", tendo o Ministério da Saúde espanhol recomendado à população que não consuma os produtos de carne embalada desta marca.

Todos os produtos identificados pelo Ministério da Saúde espanhol foram distribuídos na Andaluzia e em Madrid, exceto o lombo caseiro temperado com pimentão que foi comercializado apenas na Andaluzia.

Em Portugal, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária esclareceu em 21 de agosto que a carne contaminada com a bactéria 'Listeria monocytogenes' da marca "La Mechá" e os produtos com origem no fabricante (Magrudis) espanhol não são comercializados em território português.