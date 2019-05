Especialista em segurança internacional sublinha importância das eleições Europeias

Alfredo Maia Hoje às 15:22 Facebook

Major-general na reserva, Carlos Branco é especialista em segurança internacional.

Foi observador militar das Nações Unidas na ex-Jugoslávia (1994/96), oficial da Força Operacional Rápida Europeia (Eurofor) na Albânia, Bósnia e Kosovo (1996/99), responsável pelas questões militares das missões da ONU no Médio Oriente (2001/02), porta-voz do comandante da força da NATO no Afeganistão (2007/08) e responsável pelo planeamento estratégico da cooperação militar da NATO em Bruxelas.

Quais são as principais ameaças à segurança na Europa?

Há problemas com a questão do populismo. Há razões que devem ser tomadas em consideração: a islamização das cidades europeias, a imigração e o problema da ética das elites políticas. São cruciais e têm de entrar no debate, por serem mobilizadores das forças de extrema-direita, populistas e anti-Europa. As forças moderadas devem tê-los em consideração, debatê-los e arranjar soluções.