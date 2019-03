"Esperança, paz e reconciliação" é o lema da visita do Papa a Moçambique

Hoje às 16:31 Facebook

A visita do papa Francisco a Moçambique, marcada para 4 a 6 de setembro, decorrerá sobre o lema "Esperança, Paz e Reconciliação", segundo informação divulgada pela Santa Sé, que aprovou também o logótipo da viagem.

A imagem inclui uma fotografia do líder da Igreja Católica sobre um mapa de Moçambique, em que pontuam as cores da bandeira moçambicana - verde, vermelho e branco - e do Vaticano - amarelo.

A inclusão das cores da bandeira de Moçambique visa expressar "esperança em tempos melhores" (verde), a necessidade de reconciliação (vermelho) e "a paz e religiosidade" dos moçambicanos (branco).

De acordo com os serviços de imprensa da Santa Sé, a "imagem expressiva" do papa voltado para o mapa visa exprimir "o amor do Pastor da Igreja de Cristo por Moçambique".

O logótipo inclui ainda um par de mãos, que simbolizam o acolhimento de Moçambique ao papa e à sua mensagem de esperança, paz e reconciliação para o povo moçambicano, e uma pomba que representa a paz "muito necessária" no país, que vive uma trégua no conflito militar.

Está ainda a braços com os ataques a civis no Norte do país e com as consequências da passagem do ciclone Idai, que causou pelo menos 493 mortos e deixou um rastro de destruição na zona centro.

O papa Francisco tinha sido convidado pelos bispos católicos de Moçambique a visitar o país em novembro de 2016, tendo o convite sido reforçado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, em setembro de 2018.

Esta será a segunda vista de um papa a Moçambique, 30 anos depois de João Paulo II ter passado pelo país.

Além de Moçambique, o Francisco visitará também Madagáscar e as ilhas Maurícias.