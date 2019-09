Esqueletos dos "Amantes de Modena" são afinal de dois homens

Hoje às 11:00 Facebook

Os esqueletos dos "Amantes de Modena", assim apelidados por terem sido enterrados de mãos dadas, são afinal de dois homens, descobriram os investigadores. Os ossos, datados entre os séculos IV e VI d. C., foram encontrados num cemitério em 2009, perto de Modena, no norte da Itália.

Devido ao mau estado dos restos mortais, não foi possível definir, inicialmente, o sexo do casal, apesar de tentativas sucessivas com técnicas de análise genética.

Agora, conta o jornal britânico "The Guardian", um grupo de investigadores da Universidade de Bolonha, que desenvolveu uma nova técnica usando a proteína encontrada no esmalte dentário, anunciou que os esqueletos pertenciam a dois homens. O estudo, publicado na revista Scientific Reports, poderá ter implicações profundas na compreensão das práticas funerárias.

Muitos túmulos antigos continham casais de mãos dadas, mas em todos os casos havia um homem e uma mulher. Os "Amantes de Valdaro", que morreram há quase seis mil anos, foram enterrados na província de Mântua, no norte da Itália. Houve outros casos na Grécia, Turquia, Roménia e Sibéria. Mas este é o primeiro em que o casal encontrado é composto por dois homens.

"Atualmente não há outros exemplos desse género", disse Federico Lugli, investigador da Universidade de Bolonha e principal autor do estudo da Nature, ao canal de televisão italiano Rai News. "Muitos túmulos foram encontrados no passado com casais de mãos dadas, mas em todos os casos havia um homem e uma mulher. Qual terá sido a relação entre os dois homens sepultados em Modena permanece um mistério".

Os investigadores acreditam que os dois homens possam ter sido irmãos, primos ou soldados que morreram juntos em batalha. Alguns esqueletos de outros indivíduos descobertos na mesma área mostraram sinais de trauma, provavelmente relacionados com a morte em tempos de conflito violento.