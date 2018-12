Esta é a família mais rica da Ásia

Hoje às 19:04 Facebook

Conseguem juntar Beyonce, Hillary Clinton ou Nick Jonas numa festa de casamento e vivem num prédio que vale quase mil milhões de euros: eis os Ambani, a família mais rica da Ásia.

Saltaram para as notícias ocidentais por causa do casamento de Isha Ambani, filha de Mukesh Ambani, o homem asiático mais rico, segundo a Forbes, que tem uma fortuna avaliada em 37 mil milhões de euros.

Isha tem 27 anos e casou-se com Anand Piramal, 22 anos, também herdeiro de uma fortuna oriunda do imobiliário e da indústria farmacêutica.

Os Ambonis são indianos e a festa aconteceu no edifício da família, em Bombaim, um arranha-céus de 27 andares, cuja construção custou 870 milhões de euros.

Tudo começou em 1977 com Dhirubhai Ambani, que fundou a empresa "Reliance Industries", uma indústria na área têxtil cujo negócio está, hoje em dia, avaliado em 87 mil milhões de euros.

Em 2002, o patriarca da família morreu sem deixar testamento. Entretanto, a empresa já se tinha estabelecido também em diferentes áreas como a energia, a petroquímica, recursos naturais e telecomunicações.

Seguiu-se uma dura batalha pela sucessão, travada pelos seus dois filhos, Mukesh e Anil.

Mukesh acabou por ficar na liderança da empresa, mas em 2005, a companhia foi dividida em dois, depois de um acordo negociado com a ajuda da mãe: Mukesh ficou a controilar os negócios de petróleo, gás, petroquímica. Anil ficou com a construção, as telecomunicações, entretenimento e energia.

O asiático mais rico

Atualmente, Mukesh Ambani, com 61 anos, ultrapassou Jack Ma, o chinês dono da gigante da tecnologia Alibaba, e é o homem mais rico da Ásia e o maior acionista da Reliance Industries Limited.

Anil Ambani, 59, é dono de uma fortuna consideravelmente menor do que a do irmão, ainda que consideravelmente muito maior do que o comum dos mortais: 1,3 mil milhões de euros. É o chairman do grupo Reliance e o seu lado do negócio tem sofrido algumas dificuldades, segundo a "Bloomberg".

Mukesh é casado com Nita Ambani, apelidada de "Primeira Dama dos Negócios Indianos". Têm três filhos: Anant Ambani, o mais novo, que tem 23 anos e está a ser preparado para fazer parte dos negócios do pai, a quem tem acompanhado em eventos e reuniões; e os gémeos Isha e Akash.

Ambos têm 27 anos e trabalham também no grupo Reliance.

Akash está noivo da sua namorada de liceu, Shloka Mehta, filha de um conhecido negociante de diamantes. Isha estou nos EUA, nas universidades de Yale e Stanford e chegou a trabalhar numa consultora financeira em Nova Iorque.

Os Ambami costumam frequentar os mais exclusivos salões da eleite mundial, inlcuindo com a família real britânica, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi ou até o ex-presidente dos EUA, Barack Obama.

O casamento extravagante

No início do mês aconteceu a extravagante cerimónia de casamento de Isha com Anand Piramal. Antes, a festa de noivado, junto ao Lago Como, em Itália, já tinha contado com um concerto do norte-americano John Legend. E antes do dia da boda, houve várias festas de antecipação do casamento, da cidade indianda de Udaipur. Numa delas, Beyonce foi contratada para atuar para os noivos. Não foi divulgado o "cachet" pago à maior estrela da música popular mundial.

A boda, segundo alguns relatos, terá custado perto de 100 milhões de euros, embora a família garanta, oficialmente, que terá custado apenas 12 milhões. Hillary Clinton, a atriz Priyanka Chopra e o seu marido, Nick Jonas, estiveram entre os 600 convidados.

Antilia, a valiosa propriedade

Tudo aconteceu em Mumbai, no edifício Antilia, como a mítica ilha do Atlântico. O Antilia inclui piscinas, saões de baile, um jardim com três andares, seis andares para o parque automóvel, três lugares para helicópteros e é capaz de aguaentar um sismo de magnitude 8 na escala de Richter. Trabalham no prédio 600 pessoas.

É uma das propriedades mais valiosas do mundo.