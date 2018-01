Homem com faca baleado pela polícia na estação de comboios de Gent

JN Ontem às 22:24, atualizado hoje às 01:31 Facebook

A estação ferroviária de Gent St-Pieters, na Bélgica, foi encerrada esta terça-feira à noite pelas autoridades. A polícia baleou um homem que estava armado com uma faca.

"O homem entrou na estação. Depois tirou uma faca e mostrou-a no ar", contou um estudante.

"Quando a polícia ordenou ao homem que baixasse a faca, ele recusou", acrescentou. "Foi nessa altura que os agentes balearam o homem duas vezes e ele foi retirado do local de ambulância", disse.

Antes de entrar na estação ferroviária, o homem entrou numa loja próxima e também exibiu a faca. O proprietário disse que ele "parecia desesperado".

As autoridades belgas confirmaram o incidente e os disparos e anunciaram que está em curso uma investigação para apurar as motivações do homem. "O homem foi transportado para o hospital e corre risco de vida", reconheceu o porta-voz da procuradoria regional An Schoonjans.

A estação foi encerrada pelas autoridades mas as ligações ferroviárias não foram afetadas.

A estação ferroviária de Gent St-Pieters é a terceira mais movimentada da Bélgica, com mais de 17 milhões de passageiros por ano.

Na segunda-feira, a Bélgica diminuiu o nível de alerta terrorista, passando do segundo mais alto para o segundo mais baixo.