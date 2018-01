Estação espacial que cai em março pode ter substâncias tóxicas

Hoje às 17:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A estação espacial chinesa Tiangon-1, que está fora do controlo desde 2016, representa um perigo que vai além dos da caída dos restos na superfície terrestres. A nave espacial pode conter substâncias altamente tóxicas e corrosivas.

De acordo com o Centro de Estudos para Detritos em órbita (CORDS, em inglês), o laboratório chinês, de oito toneladas, pode ter a bordo material tóxico e corrosivo, eventualmente perigoso para a Terra.

"Potencialmente, pode haver uma substância altamente tóxica e corrosiva chamada hidrazina, a bordo da nave, que pode resistir à reentrada na atmosfera. Para sua segurança, não toque em qualquer detrito que possa estar no solo e evite inalar os vapores emitidos", pode ler-se em comunicado.

A queda da infraestrutura está prevista para o próximo mês de março e em caso de avistamento de detritos suspeitos, o CORDS recomenda que informem " da localização e da hora do avistamento", assim como o envio de "imagens e de vídeos".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo a Agência de Proteção Ambiental, dos EUA, o contacto com este tipo de substância pode provocar convulsões ou cegueira temporária. .

Apesar do local exato para a queda dos detritos da nave ser ainda desconhecido, Holger Krag, da Agência Espacial Europeia (AEE), acredita que o mais provável é que caiam entre as latitudes 43º a norte do equador e 43º a sul.

A AEE está a realizar um conjunto de investigações para antecipar a chegada dos restos da nave à atmosfera, de forma a evitar qualquer acidente.