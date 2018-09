Estado Islâmico reivindica ataque na Bélgica

30 Maio 2018 às 20:18 Facebook

O autoproclamado Estado Islâmico reivindicou o atentado de terça-feira na cidade belga de Liège, perpetrado por um atacante que matou dois polícias e um estudante.

"O autor do ataque da cidade de Liège na Bélgica é um soldado do Estado Islâmico", afirmou o grupo em comunicado divulgado pela agência de propaganda do grupo Amaq.

Na terça-feira de manhã, o homem de nacionalidade belga, que presumivelmente se radicalizou na prisão, atacou com uma arma branca duas agentes da polícia pelas costas, desferindo vários golpes, e desarmou-as, matando-as de seguida.

O atacante disparou depois sobre um jovem de 22 anos que se encontrava no lugar do passageiro numa viatura, tendo depois entrado numa escola secundária onde tomou uma mulher como refém.

O agressor acabou por ser abatido quando saiu da escola a disparar, tendo ainda ferido três polícias, dois dos quais terão alta ainda hoje.