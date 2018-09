Estados Unidos cancelam ajuda de 300 milhões de dólares ao Paquistão

Hoje às 10:01 Facebook

O exército norte-americano anunciou no sábado que vai cancelar uma ajuda de 300 milhões de dólares (258 milhões de euros) ao Paquistão devido à falta de "ações decisivas" na luta contra terroristas e combatentes no sul da Ásia.

"Devido à falta de ações decisivas do Paquistão no apoio à estratégia [dos EUA] para o Sul da Ásia (...) o ministério da Defesa decidiu reprogramar 300 milhões de dólares (...) a prioridades mais urgentes", disse o tenente-coronel Kone Faulkner, num e-mail enviado à agência France-Presse.

As autoridades norte-americanas acusam ainda as forças paquistanesas de "ignorar" ou mesmo "colaborar" com grupos de "combatentes islâmicos".

No início deste ano, o Governo norte-americano decidiu não conceder ao Paquistão 255 milhões de dólares em ajuda militar que estava a reter desde agosto, devido à alegada negligência de Islamabad em conter as redes terroristas.

No seu primeiro tweet do ano, Trump escreveu: "Os Estados Unidos deram ingenuamente ao Paquistão mais de 33 mil milhões de dólares de ajuda nos últimos 15 anos e a única coisa que eles nos deram foram mentiras e trapaças, porque veem os nossos líderes como tontos".

Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Khawaja Asif, sugeriu a Trump a contração de uma empresa para auditar os 33 mil milhões de dólares de ajuda que Washington garante ter entregado a Islamabad, para ver quem "mente".