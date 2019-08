"Estamos perto do holocausto da floresta", diz ativista ambiental na Amazónia

Alfredo Maia Hoje às 08:22 Facebook

Ativista ambiental na Amazónia e diretor da Comissão Pastoral da Terra da Igreja Católica, Tercísio Feitosa - que no dia 12 vai estar no Fórum Internacional de Gaia - rejeita, em conversa com o JN, as acusações de Jair Bolsonaro às ONG.

Porque aumenta o número de queimadas e de incêndios na Amazónia? Com a eleição de Bolsonaro, uma parte muito grande de produtores e grileiros (que se apossaram ilegalmente de terras) e madeireiros ilegais acharam-se no direito de queimar a Amazónia para substituir floresta pelo gado. O presidente condenou a fiscalização dos órgãos ambientais em áreas de proteção. Isso alvoroçou o interesse em destruir a floresta. Houve um dia em que fazendeiros resolveram conjuntamente deitar fogo.