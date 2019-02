MeToo: vandalizada estátua do beijo que marcou fim da II Guerra

Hoje às 11:32 Facebook

A estátua "Rendição Incondicional", nos EUA, que representa o famoso beijo entre uma enfermeira e um marinheiro, no final da Segunda Guerra Mundial, foi vandalizada horas depois de ter sido noticiada a morte do protagonista.

A estátua "Rendição Incondicional", em Sarasota, na Florida, foi vandalizada, na segunda-feira, com a hashtag "MeToo", associada ao movimento feminista contra o assédio e o abuso sexual de mulheres, escrita a tinta vermelha na perna da mulher.

As autoridades estão a investigar o caso mas não encontraram até agora nenhuma evidência no local ou sistema de videovigilância que ajude à investigação. A inscrição a vermelho foi entretanto removida.

O monumento é inspirado na fotografia tirada por Alfred Eisenstaedt, em Times Square, no ano de 1945, e publicada na revista "Life". Um marinheiro, George Mendonsa, a beijar uma enfermeira de 21 anos, Greta Zimmer Friedman, para celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial, tornou-se numa das mais conhecidas imagens da história da fotografia do século XX.

Acontece que, em 2005, numa entrevista ao "Veteran's History Project", projeto criado pelo Congresso dos EUA para recolher memórias dos veteranos de guerra, Greta Friedman afirmou que o beijo não foi consensual e deixou claro que se tratou de um um ato de euforia. "Foi apenas um 'graças a Deus, a guerra acabou'", acrescentou, citada pela BBC.

O que durante muito tempo foi uma representação de amor começou assim a ser questionado nos últimos anos, com várias pessoas a sugerirem que a fotografia retratava uma agressão sexual.

A Polícia de Sarasota partilhou as imagens da estátua desfigurada nas redes sociais onde muitos internautas condenaram o ato de vandalismo e outros expressaram o seu descontentamento com o beijo não consensual.

"Esta estátua representa um período no tempo com que muitos podem não se relacionar. O país estava a comemorar o fim de uma guerra", lê-se num comentário na publicação do Facebook.

"Pode ter o nome de Rendição Incondicional, mas a circunstância foi Rendição Involuntária. Não conhecia o homem, ele apenas agarrou-a e beijou-a", contrapôs outro utilizador.

George Mendonsa, descendente de portugueses, morreu no passado domingo, aos 95 anos, em Rhode Island, Estados Unidos. Greta Zimmer Friedman morreu aos 92 anos na Virgínia, EUA, em setembro de 2016.