"Estava a nadar no meu sangue", conta jovem violada e esfaqueada por psicopata

JN Hoje às 12:23, atualizado às 20:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Mujahid Arshid, de 33 anos, está ser julgado pelos crimes de rapto, violação, homicídio, homicídio na forma tentada e posse ilegal de arma depois de ter matado uma das duas jovens que sequestrou e a quem infligiu dor de várias maneiras.

Arshid é acusado de, com a ajuda do arguido Vincent Tappu, ter raptado, violado e assassinado a sobrinha de 20 anos, Celine Dookhran, e de ter tentado matar outra jovem da mesma idade numa casa devoluta, em Kingston, no sul de Londres.

Celine, que trabalhava num banco, foi encontrada morta a 19 de julho do ano passado, no mesmo dia em que terá sido forçada pelo tio a entrar na mala de uma carrinha, com "meias dentro da boca para não gritar" e "o corpo envolto em lençóis". Os detalhes foram relatados esta semana no tribunal de Old Bailey, em Inglaterra, pelo procurador Crispin Aylett, que apresentou o caso.

Segundo Aylett, Mujahid Arshid tinha uma obsessão sexual com a sobrinha e terá estado semanas a planear o crime, "tão bizarro como terrível". "Para o levar o cabo, o arguido considerou pôr os corpos em ácido ou congelá-los", disse, citado pela BBC.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo o britânico "The Guardian", o autor dos crimes "inspirou-se" no modus operandi do famoso serial killer John George Haigh. As autoridades encontraram, no histórico do computador de Arshid, várias pesquisas relacionadas com Haigh e com formas de se ver livre dos corpos. Dos registos, escreve o jornal, constavam as frases "a que temperatura é que um corpo humano congela", "pode uma pessoa congelar até morrer" e "homicídio com banho de ácido".

Celine Dookhran foi encontrada dentro de um congelador, acabado de instalar na casa onde os crimes foram cometidos. A segunda vítima, amiga da sobrinha, também de 20 anos, conseguiu sobreviver mas com uma história de terror para contar.

"Quando acabou com ela, virou-se para mim. Comecei a gritar, a agarrá-lo, a ajoelhar-me. (...) Começou a cortar-me em todo o lado. Tenho o meu pescoço e a minha anca cheios de cortes", relatou às autoridades a sobrevivente, cujo nome não foi revelado, para proteção da identidade.

"Disse-me 'tens dez minutos para viver e depois o teu corpo vai desligar-se'. Estava coberta de sangue da cabeça aos pés. Estava a nadar no meu sangue (...) Comecei a dizer coisas que ele queria ouvir: que o amava, que íamos fugir juntos, que podíamos ser felizes e criar uma família."

Segundo o relato da vítima, terá sido nessa altura que o homem fugiu, no carro que abandonou mais tarde. Acabaria por ser detido num hotel em Folkestone, Kent.

Segundo a BBC, Arshid, que negou todas as acusações, já tinha sido indiciado por abusos sexuais contra a segunda vítima, entre 2008 e 2010.