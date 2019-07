Este foi o mês de junho mais quente já registado na Europa

Jorgina Santos Hoje às 21:47 Facebook

A agência de satélites da União Europeia anunciou que este mês de junho foi o mais quente, na Europa, desde que há registos. O registo mais alto datava de 2016.

Os dados fornecidos pelo Serviço Copernicus de Mudanças Climáticas (C3S, sigla original), implementado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo, em nome da União Europeia (UE), mostraram que a temperatura média global para junho de 2019 foi a mais alta registada no mês.

Os dados mostraram que as temperaturas médias da Europa para junho de 2019 estiveram dois graus celcius acima do normal e seis a dez graus Celcius acima do normal na maior parte da França, Alemanha e norte da Espanha, durante os últimos dias do mês. A temperatura média global foi cerca de 0,1ºC maior do que a do junho mais quente previamente, em 2016.

Segundo analises recentes, os especialistas disseram que a mudança climática fez com que a onda de calor na Europa que aconteceu na semana passada, tivesse pelo menos cinco vezes mais chances de acontecer.



A recente onda de calor viu a França registar a temperatura mais quente da história do país (45,9ºC) e os principais incêndios florestais na Espanha, onde as temperaturas ultrapassaram os 45ºC. Alemanha, Polónia e República Checa também registaram as maiores temperaturas em junho na semana passada.

"Embora tenha sido excecional, é provável que vejamos mais destes eventos no futuro devido à mudança climática", admitiu Peter Stott, especialista em mudanças climáticas do Met Office, afirmando, ainda, que "uma onda de calor similarmente extrema há cem anos provavelmente teria sido de cerca de quatro graus Celcius mais fria".

"O clima global está cada vez mais quente, com o aumento dos gases do efeito estufa, como os cientistas previram há décadas", diz Hannah Cloke, professora e investigadora da Universidade de Reading, no Reino Unido. "Tentativas rápidas de encontrar ligações entre mudanças climáticas e eventos climáticos extremos são possíveis, mas muitas vezes vêm com muitas ressalvas", acrescentou.