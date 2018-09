Estes são os desenhos mais antigos alguma vez encontrados

JN Ontem às 23:06 Facebook

Twitter

Uma pequena pedra encontrada por arqueólogos numa gruta sul-africana é o registo mais antigo de um desenho produzido por humanos, mostrando que o pensamento moderno já estava presente na Idade da Pedra média.

O desenho feito com um pigmento ocre terá sido criado por caçadores recoletores, que habitaram a gruta de Blombos, a cerca de 300 quilómetros da Cidade do Cabo, e é cerca de 30 mil anos mais velho do que o desenho mais antigo conhecido até agora.

A pedra onde o desenho se encontra tem 3,86 centímetros de comprimento e 1,28 centímetros de largura. Segundo os cientistas, o desenho de seis linhas retas cruzadas por três linhas curvadas sugerem que os Homo Sapiens que habitavam a região naquela altura já tinham capacidades cognitivas modernas.

"O término abrupto de todas as linhas nas bordas do fragmento indica que o desenho original se estendia por uma superfície mais larga. O desenho provavelmente era mais complexo e estruturado na sua totalidade", revelou o arqueólogo Christopher Henshilwood, da Universidade de Bergen, na Noruega, e da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, que conduziu a investigação publicada na revista científica "Nature".

"Hesitaríamos em chamá-lo de arte. Com certeza é um desenho abstrato, quase certamente tinha algum significado para seu criador e provavelmente formava parte do sistema simbólico comum entendido por outras pessoas do grupo", acrescentou Henshilwood.