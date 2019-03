Estiveram presos 43 anos e foram libertados por serem inocentes

Hoje às 22:05 Facebook

Dois homens, um com 76 anos e outro com 61 anos, foram libertados depois de terem passado 43 anos numa prisão dos EUA. Clifford Williams e Nathan Myers, tio e sobrinho, eram, afinal, inocentes.

O crime pelo que foram condenados aconteceu em 1976. Os dois homens estavam numa festa em Jacksonville, na Florida, quando duas mulheres foram atingidas a tiro num apartamento vizinho. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Questionada pelas autoridades, a mulher que sobreviveu - morreu em 2001 - garantiu que Clifford e Natham tinham disparado dentro do apartamento onde esta estava com a vítima. As provas indicavam o contrário: os tiros tinham sido disparados do exterior.

Ainda assim, explica a CNN, a dupla foi condenada por homicídio depois de um julgamento que durou apenas dois dias. Os seus advogados não apresentaram provas nem testemunhas, mesmo depois de as pessoas que estavam na festa terem relatado que viram os dois homens no momento em que os tiros foram ouvidos.

Durante os 43 anos em que permaneceram presos sempre reforçaram a ideia de que eram inocentes. Foi em 2017, graças à criação de uma comissão para rever casos já julgados, que a situação começou a mudar.

Entre as descobertas desta nova comissão houve uma que centrou a atenção dos especialistas. Um homem, que morreu em 1994, tinha confessado a algumas pessoas a autoria dos disparos. A prova foi seguida e os dois homens foram finalmente considerados inocentes.

"Perdi quase 43 anos da minha vida e esses nunca poderão ser recuperados", disse Nathan. "Estou agora concentrado em viver a minha liberdade com a família", acrescentou. Este é o primeiro caso em que alguém é considerado inocente na sequência de investigações levadas a cabo por esta unidade.

Tio e sobrinho podem agora receber cerca de 1,8 milhões de euros de compensação.