Estrasburgo defende autópsia de opositor venezuelano sob supervisão internacional

O Parlamento Europeu defendeu a realização de uma autópsia sob supervisão internacional ao opositor venezuelano Fernando Albán e denunciou a deterioração da situação em matéria de direitos humanos, democracia e Estado de direito na Venezuela.

O secretário de Estado para a Europa e as Américas britânico, Alan Duncan, defendeu que a crise social e económica na Venezuela precisa de uma "resposta regional e global conjunta" devido à falta de uma solução interna.

"É claro que preferiríamos uma solução venezuelana, mas isto tornou-se numa crise regional que exigirá uma resposta regional e global conjunta. A situação precisa de uma intensificação da pressão externa", afirmou, numa intervenção na conferência América Latina 2018, organizada pelo Instituto Real de Relações Internacionais - Chatham House, em Londres.

Duncan confirmou o apoio ao chamado Grupo de Lima, integrado por uma dúzia de países latino-americanos que considera ter sido abolida a ordem democrática do país presidido por Nicolás Maduro, e ao regime de sanções da UE.

Porém, mostrou-se aberto a "novos regimes em concertação com os parceiros internacionais", incluindo, exortar os Estados caribenhos que recebem petróleo venezuelano da Petrocaribe a "resistir à influência inconveniente sobre as suas políticas externas".

É comparável em escala ao que aconteceu no Iémen ou na Síria

O secretário de Estado referiu que o governo britânico está a trabalhar com a ONU, com a UE e com os vizinhos da Venezuela para ajudar a mitigar o impacto humanitário da crise migratória que já provocou o êxodo do país de mais de 2,3 milhões de pessoas.

"É comparável em escala ao que aconteceu no Iémen ou na Síria, e é uma trágica reversão da generosidade demonstrada pela Venezuela aos refugiados e migrantes de outras partes da América Latina durante o último século", deplorou.

Duncan acusou o regime venezuelano de praticar "fraude estatística como todos os regimes autoritários que desejam esconder o impacto negativo de suas políticas", denunciando a queda para metade das exportações desde 2008, o triplicar da dívida externa e a queda em um terço do Produto Interno Bruto.

"Além de causar danos no seu próprio país, Maduro também é acusado de permitir que grupos armados ilegais e gangues criminosos se refugiem na Venezuela", adiantou, referindo dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e membros do Exército de Libertação Nacional, também da Colômbia.

A repressão dos seus opositores políticos completa "o duplo crime de Maduro", que é, segundo Duncan, a destruição da economia e o "enfraquecimento sistemático da democracia".

Uma solução venezuelana, acredita o secretário de Estado britânico, "exigiria uma atitude diferente e, talvez, pessoas diferentes no leme" que implementem um plano em conjunto com organizações regionais e internacionais, como o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o FMI ou o Banco Mundial.

"A estabilização económica e a recuperação não acontecerão da noite para o dia. Exigiria um dos maiores resgates internacionais e uma enorme mobilização de recursos internacionais. O Reino Unido está pronto para desempenhar o seu papel", prometeu.