Estrela do Youtube deixa internet em fúria com vídeo de homem morto

Hoje às 13:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Um conhecido youtuber norte-americano provocou uma onda de indignação na internet, depois de publicar, no domingo, um vídeo em que se podia ver um homem morto, que alegadamente tinha cometido suicido.

No vídeo, pode ver-se Logan Paul e um grupo de amigos a passear pela floresta de Aokigahara, no Japão, conhecida pelos vários casos de suicídio que lá acontecem. Durante as filmagens na "floresta assombrada", o grupo cruza-se com o corpo de um homem morto. Apesar do choque, Logan não se coíbe de fazer comentários satíricos.

"O quê? Nunca tiveste junto a uma pessoa morta?", diz, entre risos, para um dos companheiros que não se estava sentir bem.

Em poucas horas, o vídeo atingiu milhares de visualizações e tornou-se viral, mas também valeu uma onda de críticas. Um dos primeiros a visar o vídeo de Logan foi o conhecido ator Aaron Paul, que se notabilizou na série "Breaking Bad".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

No Twitter, o ator não teve meias palavras. "Como é que te atreves? Metes-me nojo. Não consigo acreditar que há tantas pessoas jovens a olhar para o teu trabalho. O suicido não é brincadeira. Vai apodrecer no inferno", escreveu.

Logan acabaria por retirar do seu canal o polémico vídeo e, esta terça-feira, publicou no Twitter uma nota aos seguidores".

"Nunca enfrentei uma onda de criticas como esta, porque nunca fiz um erro assim. Estou rodeado de boas pessoas e acredito que tomo boas decisões, mas continuo a ser um ser humano. Eu posso errar", escreveu.

O Japão tem uma das maiores taxas de suicídio em países desenvolvidos. A floresta Aokigahara tem uma reputação trágica por ser o local escolhido por muitas pessoas que se suicidam.

Apesar de o governo não publicar números oficiais, de forma a evitar publicidade ao local, por toda a floresta há placas a recomendar a procura de ajuda médica.