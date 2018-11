Estudante condenado a prisão perpétua por espionagem está "aterrorizado"

Hoje às 15:34 Facebook

Um estudante britânico condenado, na quarta-feira, a prisão perpétua por espionagem nos Emirados Árabes Unidos está "absolutamente aterrorizado".

Daniela Tejada, que falou "cinco minutos" ao telefone com Matthew Hedges, pela primeira vez desde a sentença, que decorreu na quarta-feira em Abu Dhabi, garantiu que o marido, agora detido, "não está bem" e que está "absolutamente aterrorizado".

O governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) está a estudar a hipótese de aceder a um pedido de clemência por parte da família. Tejada confirmou que o pedido foi feito, acrescentando: "Vamos esperar para ver o que acontece." O embaixador dos EAU no Reino Unido, Sulaiman Hamid Almazroui, disse, por sua vez, que há esperança de uma "solução amigável", esclarecendo que o país tem uma "justiça independente" como o Reino Unido e que o governo "não dita vereditos para o tribunal".

O britânico Matthew Hedges foi condenado, na quarta-feira, a prisão perpétua pelo tribunal federal de Abu Dhabi por espiar para o Reino Unido, noticiou o britânico "The Guardian" no mesmo dia. O estudante de doutoramento na Universidade de Durham, no nordeste da Inglaterra, foi preso no aeroporto do Dubai a 5 de maio, depois de visitar os Emirados Árabes Unidos para realizar entrevistas sobre política externa e a estratégia do país em termos de segurança.

O procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos, Hamad al-Shamsi Hedges, disse em outubro que Matthew Hedges usou o estatuto de investigador para espiar, apontando que as acusações contra o britânico são "baseadas em evidências" e que colocam em perigo a "segurança militar, política e económica do Estado".

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico reagiu com consternação ao caso. "Estou profundamente chocado e desapontado com o veredicto de hoje", disse Jeremy Hunt, num comunicado enviado à AFP.

Segundo a imprensa internacional, Matthew Hedges tem 30 dias para recorrer da sentença.