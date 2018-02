Estudante deita na sanita hamster que não pode entrar em avião

Hoje às 10:43 Facebook

Uma estudante norte-americana deitou na sanita o seu hamster de estimação por ter sido impedido de embarcar no avião com destino a Baltimore.

Antes de comprar a viagem com destino a Baltimore, para visitar a família, Belen Aldecosea, que estuda na Florida, ligou duas vezes para a empresa de aviação Spirit Airlines para se assegurar que o seu hamster de apoio emocional, o Pebbles, podia seguir viagem com ela. Por telefone, sempre lhe foi garantido que não havia qualquer problema.

No entanto, quando chegou ao aeroporto tudo mudou. Segundo o "Miami Herald", a Spirit não permitiu que o animal entrasse no avião. O caso remonta a novembro, mas só agora foi tornado público.

Quando a jovem, de 21 anos, explicou à funcionária que lhe tinham assegurado que o animal podia viajar, esta apresentou-lhe duas opções. Ou o deixava sair porta fora ou o colocava na sanita da casa de banho.

Sem qualquer amigo por perto e depois de várias horas a tentar alugar um carro, a rapariga optou pela segunda hipótese.

"Ela estava assustada. Eu estava assustada. Foi horrível quando tive que a colocar na sanita", explicou Belen. "Estive lá sentada durante dez minutos a chorar", contou.

O porta-voz da Spirit, Derek Dombrowski, admitiu que houve um erro quando, por telefone, disseram que o animal podia voar. Mas negou que algum funcionário tenha sugerido que o animal fosse colocado na sanita. "Posso dizer com toda a certeza que nenhum dos nossos agentes sugeriu que o animal fosse colocado na sanita",disse. "É muito mau saber que ela tenha acabado com a vida do animal de estimação desta forma", referiu.

Trata-se do segundo caso em poucas semanas de um animal de apoio emocional, usado em terapias, que não pode embarcar junto do dono. Um pavão foi impedido de entrar num avião, numa viagem entre Newark e Los Angels, mesmo depois da dona ter adquirido dois bilhetes de avião.