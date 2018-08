Estudante português morre na Tailândia, pai sugere homicídio

Rita Salcedas 11 Maio 2018 às 00:14 Facebook

Um jovem português de 22 anos foi encontrado morto, na terça-feira, numa praia na região de Hua Hin, a cerca de 200 quilómetros de Banguecoque, Tailândia.

Segundo confirmou ao JN o gabinete do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o cidadão, Julian David, também tinha nacionalidade sul-africana.

Julian estava a estudar numa universidade nos arredores da capital tailandesa e hospedado num hotel na mesma zona. De acordo com o jornal local "Daily Hua Hin", que contactou familiares da vítima, o rapaz costumava nadar na praia onde foi encontrado morto e seria, inclusivamente, "campeão de natação", assegurou um familiar nas redes sociais. Fotografias do momento em que as autoridades acorreram ao local, reveladas pelo mesmo diário, mostram que o jovem estava vestido e com manchas de sangue no corpo, como tinha também adiantado o tailandês "Thai Rath". Além disso, teria documentos e a chave do quarto de hotel no bolso.

As circunstâncias em que o jovem foi encontrado levam familiares da vítima a acreditarem que Julian terá sido assassinado e deram origem a uma onda de indignação nas redes sociais, com dezenas de internautas a reclamarem verdade e justiça.

"O Julian não se afogou. Ninguém nada com roupas e com documentos de identificação no bolso. Há algo mais. Mas ninguém fala disso. Não tem tatuagens. Por isso, como é que o corpo ficou marcado?", escreveu o pai da vítima, Carlos David, no Facebook, desmentindo algumas publicações tailandesas que davam conta de que Julian teria o corpo tatuado e que indicavam afogamento, por cãibra ou convulsão, como provável causa da morte. "A polícia vai esconder tudo, para que possam continuar a manter aquele país de porcaria a andar", atirou.

O caso está a ser investigado pelas autoridades, que aguardam pelos resultados da autópsia ao cadáver, agendada para quinta-feira.

O gabinete do Secretário de Estado das Comunidades disse ao JN que "a família (da vítima) está em contacto e a ser acompanhada pelos serviços consulares portugueses na Tailândia", que, por sua vez, estão "em contacto com as autoridades tailandesas para tentar apurar mais informações sobre esta trágica situação".

O JN está a tentar contactar familiares da vítima.