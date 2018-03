Estudantes dos EUA em protesto para o fim das armas de fogo

Hoje às 15:49 Facebook

Dezenas de milhares de estudantes norte-americanos do ensino básico e secundário saíram esta quarta-feira à rua para exigir dos seus eleitos e da administração de Donald Trump medidas concretas contra as armas de fogo.

Frente à Casa Branca, em Washington, centenas de jovens fizeram ecoar as suas palavras de protesto: "Protejam o nosso futuro, não as armas de fogo" ou "Não bastam as orações", refere a agência noticiosa France-Presse.

Esta ação, que decorreu em todo o país e designada "National School Walkout", também se destina a prestar homenagem às vítimas do ataque com uma arma de assalto num liceu da Florida, um mês após o grave incidente.

A manifestação nacional iniciou-se às 10 horas locais e deveria prolongar-se por 17 minutos, um minuto por cada uma das 17 pessoas mortas a tiro em 14 de fevereiro no liceu em Parkland.

No entanto, em numerosas escolas, os estudantes decidiram prolongar a iniciativa.

Para esta quarta-feira estão previstos mais de três mil desfiles de protesto por todo o país e ainda em diversas regiões do mundo, referiram os organizadores citados pela Associated Press (AP).

No início do protesto, o presidente Donald Trump estava a viajar em direção a Los Angeles.