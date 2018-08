Estudo revela como dinossauros de duas toneladas chocavam ovos sem os partir

17 Maio 2018 às 18:35 Facebook

Twitter

Um novo estudo e fotos recentemente divulgadas de um fóssil contribuíram para determinar de que forma os dinossauros conseguiam chocar os ovos sem fazer uma omelete gigante.

A dúvida não é tão antiga como a da galinha e do ovo, mas a pergunta há muito anos andava na cabeça dos paleontólogos e não só: como é que dinossauros de duas toneladas se sentavam em cima dos ovos sem os partir?

Não se sentavam em cima, mas entre os ovos, concluiu um novo estudo, publicado na revista "Biologgy Letters". Os dinossauros empilhavam cuidadosamente os ovos num círculo e sentavam-se no meio deles.

A tese, apresentada pela paleontóloga Darla Zelenitsky, da Universidade de Calgary, no Canadá, encontra suporte num fóssil encontrado no deserto de Gobi, na China, e revelado em abril passado.

As imagens deste achado mostram um círculo de ovos de dinossauro, aberto numa extremidade, provavelmente por onde entraria o cuidador, e um espaço no meio para o papá o mamã babados se sentarem, sem esmagarem a prole.

"As fotos não lhes fazem justiça. Tinham duas a três camadas de ovos empilhadas numa espiral que se inclinava para dentro do ninho", argumentou Darla Zelenitsky, que estudou mais de 40 ninhos de oviraptossauros, um tipo de dinossauros com braças alados, que podia pesar até duas toneladas.

Os ninhos destes dinossauros, que podiam ter o tamanho aproximado de um hipopótamo dos dias de hoje, podiam chegar aos 30 metros de diâmetro. "A maior parte dos pássaros senta-se sobre os ovos para providenciar calor", recorda Darla Zelenitsky. "Não no caso dos oviraptossauros, não sabemos se o faziam para providenciar abrigo, proteção ou calor", acrescentou, em declarações à revista "National Geographic".

A avaliar pelo fóssil encontrado no deserto de Gobi, é certo que garantiam proteção e abrigo. "Era um excelente progenitor". Foi encontrado fossilizado de asas abertas sobre os ovos, disse Greg Erickson paleobiólogo da Universidade Estatal de Tallahassee, na Florida, EUA.

O dinossauro em causa, conhecido como "Citipati osmolskae", tinha sensivelmente o tamanho de oviraptossauro e terá sido enterrado vivo por uma duna que desabou ou morrido a proteger os ovos durante uma tempestade de areia.

"Tudo isto concorre para mostrar que que os pássaros evoluíram dos dinossauros", argumenta o paleontólogo da National Geographic Stephen Brusatte, da Universidade de Edimburgo, na Escócia.

"De facto, podemos sair à rua hoje em dia e ver 10 mil espécies de dinossauros a voar por aí", acrescentou Erickson.