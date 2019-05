EUA admitem enviar mais militares para o Médio Oriente

Hoje às 19:52 Facebook

Os Estados Unidos planeiam enviar mais tropas para o Médio Oriente, para garantir a segurança das forças já no terreno e no meio de uma escalada de tensão com o Irão, disse esta quinta-feira o secretário de Defesa, Patrick Shanahan.

Após ter reforçado a presença militar no Médio Oriente, com o envio de um porta-aviões para o Golfo, na sequência do anúncio de Teerão de que iria retomar o seu programa nuclear, o Pentágono anunciou hoje que está a planear o envio de mais tropas para a região.

"O que estamos a pensar é: há alguma coisa que possamos fazer para melhorar a segurança das nossas forças no Médio Oriente?", explicou o secretário de Defesa dos EUA, em declarações aos jornalistas.

"Isso pode passar pelo envio de mais tropas", concluiu Shanahan, sem referir o volume numérico desse reforço.

"Não se pode falar em dez mil ou em cinco mil, nada disso é rigoroso", acrescentou o chefe do Pentágono, rejeitando hipóteses que eram hoje divulgadas pelos 'media' norte-americanos.

Shanahan disse que ainda hoje vai discutir o assunto com o Presidente dos EUA, Donald Trump.