EUA ameaçam países que adotem "taxa Google", França e Espanha avançam

Os Estados Unidos ameaçaram com represálias os países que estão a preparar a adoção da chamada "taxa Google", mas alguns países, como Espanha e França, já garantiram que a medida vai avançar.

"A Administração Trump não ficará de braços cruzados nem tolerará nenhuma discriminação contra empresas com sede nos Estados Unidos", avisa um documento do Departamento de Estado dos Estados Unidos enviado para as embaixadas norte-americanas em países que se preparam para criar a "taxa Google".

A taxa em causa - também conhecida como "Gafa" por visar as empresas Google, Apple, Facebook e Amazon, entre outras tecnológicas norte-americanas - pretende taxar em 3% as empresas digitais com receitas globais superiores a 750 milhões de euros ou ganhos superiores a 50 milhões na Europa.

Estas empresas são acusadas de utilizarem paraísos fiscais para fugir aos impostos na Europa e alguns estudos indicam que a nova taxa pode representar a entrada de 5 mil milhões de euros por ano nos cofres da União Europeia.

A medida tem sido discutida em vários Estados europeus, incluindo Portugal, com alguns países, como a Alemanha e a Irlanda, a considerarem que a taxação deve ser feita sobre os lucros das empresas e não sobre as receitas.

O documento enviado aos embaixadores norte-americanos recorda a existência de um compromisso internacional para negociar um novo regime fiscal no âmbito da OCDE e defende que nenhum Estado-membro pode atuar por sua conta.

"Se um país age fora do processo em curso na OCDE e impõe unilateralmente um Imposto sobre os Serviços Digitais, os Estados Unidos pensarão seriamente nas represálias a adotar (...) Os Estados Unidos analisarão todas as opções legais para responder a qualquer país que adote o Imposto sobre Serviços Digitais com impacto potencialmente discriminatório e tratamento diferente", ameaça.

A missiva não adianta quais as possíveis ações de resposta, mas no caso da França - pioneira da "taxa Google" - foi ativado um processo de investigação por Washington que pode conduzir ao aumento das taxas sobre os produtos franceses, entre outras medidas.

Criticando "alguns governos, especialmente da Europa" por estarem à procura "de impostos desenhados de propósito para as empresas dos Estados Unidos", Washington explica que a resposta será dada "à luz dos acordos e tratados internacionais, incluindo a Organização Internacional do Comércio", mas também da legislação fiscal dos EUA.

Espanha e França avançam

O governo espanhol garantiu, esta quarta-feira, que vai implementar o imposto sobre os gigantes digitais logo que o novo executivo seja investido. "Idealmente, a solução devia ser global porque é um problema global", mas, se não for, "teremos de agir porque o impacto sobre as nossas economias não pode ser menosprezado", disse a ministra interina da Economia, Nadia Calviño.

Questionada sobre a possibilidade de os Estados Unidos avançarem com sanções, a ministra admitiu ser muito difícil prever as reações do país, que considera reger-se "por um comportamento errático".

Também a França reagiu esta manhã, com o ministro das Finanças a assegurar que "não desistirá" da implementação do imposto Gafa, apesar das ameaças de Washington. "A França não cederá à adoção de uma taxa nacional. Foi decidida, foi votada e será aplicada a partir de 2019", sublinhou o ministro Bruno Mayor, que se irá reunir hoje com o homólogo norte-americano, Steven Mnuchin, para discutir a questão.